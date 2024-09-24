وزير الخارجية يبدي استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار اليمن

وكالات

اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي اليمني، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ونقل عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية إلى الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي اليمني، والذي نقل من جانبه تحياته إلى رئيس الجمهورية معبراً عن تقديره واعتزازه بمصر وقيادتها السياسية وبالعلاقات التاريخية الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد وزير الخارجية دعم مصر لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، منوهاً لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.

وأعرب عن تأييد مصر لكافة الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية، وذلك وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية ومخرجات المشاورات اليمنية في الرياض التي نتج عنها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وكذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

كما عبر عبد العاطي عن دعم مصر للشرعية في اليمن، وحرصها على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار وتطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل الكوادر البشرية في المجالات المختلفة، وكذا استعداد مصر للانخراط في مشروعات الطاقة والموانئ، وكذلك المشاركة في جهود إعادة إعمار اليمن بما تملكه مصر من خبرات فنية كبيرة.

وأشار وزير الخارجية إلى أولوية ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه وارتباط ذلك بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين الدول المطلة عليه باعتبارها صاحبة المصلحة الأساسية.

ونوه كذلك إلى رفض مصر أن تكون الأزمة اليمنية مدخلاً لانخراط دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في الترتيبات الأمنية المرتبطة به، بالإضافة إلى الرفض المصري لمحاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.