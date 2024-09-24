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خلال لقائه وزير خارجيتها.. عبد العاطي يثمّن موقف مالطا من العدوان الإسرائيلي على غزة

09:05 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

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وكالات

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع "إيان بورج" وزير خارجية مالطا، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد عبد العاطى على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية، فضلاً عن فتح مسارات جديدة للتعاون في مجالات التجارة، والطاقة، والطاقة المتجددة، والمياه، والتعاون البرلماني، وغيرها على ضوء الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول، وأعرب عن التطلع لمواصلة التنسيق المشترك بشكل دوري.

وأشاد وزير الخارجية بالدور الهام الذي تضطلع به مالطا في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2023-2024، معرباً عن تقديره لموقف مالطا تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، لاسيما مع قيامها بصياغة وطرح القرار 2712 في نوفمبر 2023، والذي كان أول قرار يصدر عن مجلس الأمن يطالب بضرورة تنفيذ هدن إنسانية ممتدة نتيجة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة.

وأكد مواصلة الجهود المصرية من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشدداً على أهمية تجنيب المنطقة الدخول في حلقة مفرغة من العنف والمواجهات وتفادي الحرب الإقليمية.

كما أشار عبد العاطى إلى الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً على أهمية قيام الدول الأوروبية بتقديم الدعم المناسب لمصر لمواصلة جهودها في هذا المجال، خاصة مع تزايد الضغوط الناتجة عن تعدد الأزمات في المنطقة.

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