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BBC

العاهل الأردني: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين والمملكة لن تكون وطنًا بديلًا

06:52 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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وكالات

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن بعثات الأمم المتحدة تتعرض للاستهداف على مدار عام من جانب إسرائيل في غزة.

وأكد الملك عبد الله، أن الثقة في الأمم المتحدة بدأت تتلاشى بالنظر لما يحدث في غزة، مشددا على أن الأردن يرفض التهجير القسري للفلسطينيين باعتباره جريمة حرب، وأن بلاده لن تكون وطنا بديلا.

وأشار العاهل الأردني إلى أن المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين أصبحت أمرا معتادا بسبب غياب الحماية والمساءلة، لافتا إلى أن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة وقتلت أطفالا وإغاثيين وصحفيين أكثر مما شهدته أي حرب.

وأوضح الملك عبد الله الثاني، أن الوضع القانوني للمقدسات الإسلامية يتم انتهاكه برعاية مسؤولين إسرائيليين، مشيرا إلى أن على إسرائيل أن تختار بين احترام القيم الديمقراطية أو المزيد من العزلة والرفض.

ونوّه العاهل الأردني إلى أن من حق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش بعيدا عن العنف والخوف بتحقيق السلام العادل والدائم القائم على الاعتراف المتبادل.

ودعا الملك عبدالله اللثاني، إلى فرض بوابة دولية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشدد على ضرورة ألا تكون المساعدات أداة حرب.

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