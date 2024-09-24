وزير الخارجية يلتقي نظيرته الألمانية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

(وكالات)

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الخارج، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك على هامش مشاركته في جلسة افتتاح النقاش العام للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تمت مناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة وما تشهده من تصعيد خطير، وأهمية تكثيف الجهود من أجل ضمان خفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الدخول في حلقة مفرغة من المواجهات والعنف والانزلاق إلى حرب إقليمية.

كما تم التباحث بشأن تكثيف مساعي التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، وضمان نفاذ المساعدات الانسانية إلى غزة دون أي عوائق، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الشأن.