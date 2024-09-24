إعلان

BBC

وزير الخارجية يلتقي نظيرته الألمانية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

06:35 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

بدر عبد العاطي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

(وكالات)

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الخارج، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك على هامش مشاركته في جلسة افتتاح النقاش العام للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تمت مناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة وما تشهده من تصعيد خطير، وأهمية تكثيف الجهود من أجل ضمان خفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الدخول في حلقة مفرغة من المواجهات والعنف والانزلاق إلى حرب إقليمية.

كما تم التباحث بشأن تكثيف مساعي التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، وضمان نفاذ المساعدات الانسانية إلى غزة دون أي عوائق، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الشأن.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي اجتماعات الأمم المتحدة وزيرة الخارجية الألمانية غزة الجمعية العامة للأمم المتحدة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
العاهل الأردني: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين والمملكة لن تكون وطنًا بديلًا

إعلان

إعلان

مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- تحقيق استقصائي