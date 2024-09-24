"أرفض معاداة السامية".. أردوغان: قام أجدادي بحماية اليهود قبل 500 عام

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه يرفض معاداة السامية بذات القدر الذي يرفض فيه معاداة الإسلام، مشيرا إلى أن "أتحدث بصفتي رئيس جمهورية قام أجداده بحماية اليهود قبل 500 عام".

وقال أردوغان، إن أنقرة تقف إلى جانب الشعب اللبناني ودولة لبنان التي تتعرض للاعتداء وستقف إلى جانب أصحاب الحق حتى النهاية، مؤكدا على ضرورة معاقبة إسرائيل على جرائمها ويجب عليها دفع ثمن الأضرار التي تسببت فيها.

وأشار أردوغان إلى أن هناك دول تدعو لوقف إطلاق النار والهدنة لكنها تزود إسرائيل بالأسلحة سرا وهذا نفاق، موضحا أن إسرائيل أثبتت أنها لا تريد السلام بقتلها الرجل المسؤول الوحيد الذي كانت تتفاوض معه.

وأضاف: "علينا أن نمد يد المساعدة لشعب غزة الذي يعاني من ظروف معيشية ستزداد صعوبة مع قرب فصل الشتاء"، موضحا أن تركيا ستتخذ كل الخطوات الضرورية لضمان إعمال العدالة في الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية المتواصلة.

واختتم أردوغان: "علينا إيقاف نتنياهو وعصابته المجرمة بتحالف إنساني كما تم إيقاف هتلر قبل عقود".