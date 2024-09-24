وزير الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية

(وكالات)

التقى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، على هامش مشاركته في جلسة افتتاح النقاش العام للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وطلب المسؤولان الأوروبيان نقل تحياتهما إلى السيد رئيس الجمهورية وأشادا بدور مصر الإقليمي كركيزة لحفظ أمن واستقرار المنطقة وجهودها الرامية إلى تحقيق وقف لاطلاق النار في غزة.

من جهته نقل بدر عبد العاطي تحيات السيد رئيس الجمهورية لهما، معربًا عن الارتياح لتطور العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما تشهده من تقدم ملموس على مدار الفترة الماضية، وكذلك عن التطلع لتسريع تحويل الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين بإجمالي مليار يورو وبدء العمل على الانتهاء من التفاوض على الشريحة الثانية من الحزمة بإجمالي ٤ مليار يورو، وهو ما أمنت عليه رئيسة المفوضية.