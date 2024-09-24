بايدن: أعمل مع مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أي دولة من حقها أن تضمن عدم تكرار أهوال 7 أكتوبر التي ارتكبتها حماس.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يعمل مع مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار موضحا أنه آن الأوان لإعادة الأسرى.

وتابع، أن اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد، مشيرا إلى أنه علينا التصدي للعنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية.

وأكمل بايدن، أن يجب أن نعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنع إيران من أن تتصرف بالوكالة ويجب ضمان عدم حصولها على أسلحة نووية.

وأوضح بايدن: "مصممون على منع اندلاع حرب أوسع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها"، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل على التوصل لحل دبلوماسي بشأن التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأضاف، أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسماح لسكان الحدود اللبنانية الإسرائيلية بالعودة لمنازلهم: "التقدم نحو السلام سيضعنا في موقف أقوى لمواجهة التهديد الذي تشكله إيران".