بعد انقضاء ولايته الرئاسية.. بايدن يلمّح إلى اعتزال العمل السياسي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه "بعد 50 عاما من خدمتي في العمل العام حان الوقت أمام أجيال جديدة أن تتولى المسؤولية".

وكان بايدن أعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، في 21 يوليو الماضي، ليفسح المجال أمام ترشح نائبته عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وجاء انسحاب بايدن من السباق إلى البيت الأبيض بعد ضغوط من قياديين في الحزب الديمقراطي بعد أدائه "المخيب للآمال" في المناظرة التي جمعته بمنافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وفي أعقاب المناظرة التي جرت في 28 يونيو الماضي، شكك غالبية الديمقراطيون في القدرة العقلية والجسدية للرئيس الأمريكي بايدن، على خوض الانتخابات أمام منافسه "الشرس" الجمهوري دونالد ترامب.