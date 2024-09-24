مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن قلقة من أنها فقدت القدرة على منع اندلاع صراع أوسع

وكالات

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إن مهمة القوات التي سترسل للمنطقة الاستعداد في حال الحاجة لتنفيذ عمليات إجلاء.

وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تواصل دعم إسرائيل بالأسلحة رغم وصول المنطقة إلى شفا صراع أكبر، موضحين أن هناك قلق متزايد داخل إدارة بايدن من أن واشنطن فقدت القدرة على منع اندلاع صراع أوسع.

وأمس الاثنين، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يثير احتمال خروج الأوضاع عن السيطرة وتحولها إلى حرب إقليمية.

وأضافت وزارة الدفاع، إن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن نشدد على ضرورة العمل عبر القنوات الدبلوماسية.

وتابع البنتاجون، أن واشنطن أوضحت للإسرائيليين أهمية خفض التوتر وإيجاد حل دبلوماسي لضمان عودة السكان على جانبي الحدود، موضحا أنه يواصل التشاور عن كثب مع إسرائيل وآخرين في المنطقة لمنع انزلاق الأوضاع إلى حرب إقليمية أوسع.

وأكمل: "تلقينا إشارات من الإسرائيليين بشأن نيتهم شن عمليات ضد حزب الله لكنهم لم يقدموا تفاصيل محددة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ليست ضالعة في التخطيط للعمليات الإسرائيلية أو دعمها.

وأوضح: "نواصل توفير مساعدات أمنية لإسرائيل ومستعدون للدفاع عنها إن تعرضت لهجوم على غرار هجوم إيران في أبريل الماضي".

وأضافت وزارة الدفاع، أنه تم إرسال قوات أمريكية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه يجري إرسال عدد صغير من القوات لتعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط: "القوات الإضافية متخصصة في التخطيط للطوارئ بما فيها عمليات إجلاء الرعايا الأمريكيين".