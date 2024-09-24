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مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن عازم على التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بغزة

03:39 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي

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(وكالات)


صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عازم على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وأضاف سوليفان، أن بايدن سيبحث مع زعماء آخرين وقف إطلاق النار وتجنب اندلاع حرب شاملة بالشرق الأوسط.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس ما زالوا على رأس أولويات البيت الأبيض.

على جانب آخر، أعرب سوليفان عن رأيه في إمكانية خفض التصعيد بين إسرائيل ولبنان، قائلًا إن تل أبيب عازمة على تجنب الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بايدن وقف إطلاق نار بغزة
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