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""أمنيتي البقاء بخير".. ياسمينا طفلة لبنانية ترتقي شهيدة في العدوان الإسرائيلي

03:25 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

ياسمينا طفلة لبنانية

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كتبت- سلمى سمير:

"أمنيتي أن أبقى بخير أنا وعائلتي في الحرب" كانت هذه الكلمات أمنية من أمنيات الطفلة اللبنانية ياسمينا نصار التي ارتقت شهيدة في العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس، ليضيع بذلك حلم الصغيرة في النجاة وغيرها من الأحلام.

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كتبت ياسمينا كلماتها المذكورة بخطها الطفولي على ورقة وأرفقتها بإمضاء اسمها بعدما رأت تصاعد العدوان في المنطقة من حولها، ورغم أن النجاة كانت أمنيتها لها ولعائلتها لكن لم تكن من نصيبها، مع رثاء صديق أختها لها بعد ارتقائها شهيدة.

ووصل عدد الشهداء الأطفال في العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 50 طفلًا حسبما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

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وبلغ إجمالي الشهداء في لبنان 558 شهيدًا بينهم 94 امرأة، في حصيلة يتم تحديثها من قبل وزارة الصحة اللبنانية كل ساعة.

ياسمينا طفلة لبنانية العدوان الإسرائيلي
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