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بعد استشهاد نحو 500 شخص.. بريطانيا تدعو لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

02:56 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

بريطانيا

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لندن- (د ب أ)

دعت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، فيما ارتفع عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حزب الله اللبناني إلى نحو 500 شخص.

وقال وزير الصحة اللبناني إن الضربات أسفرت عن استشهاد 492 شخصا وإصابة 1645 آخرين.

قالت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الثلاثاء، إن هذه الغارات هي الأكثر دموية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في عام 2006.

ورد لبنان بإطلاق 55 صاروخا على شمال إسرائيل اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي، الذي أشار إلى إصابة بعض الأشخاص جراء الهجمات الصاروخية.

وليلة الاثنين، دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى وقف فوري لإطلاق النار قبل اجتماع وزراء مجموعة السبع "جي 7).

وكتب لامي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "أشعر بقلق عميق بشأن الصواريخ والغارات الجوية في لبنان وإسرائيل وما نتج عنها من خسائر في صفوف المدنيين. مزيد من التصعيد يهدد بعواقب أكثر تدميرا".

وأضاف لامي: "أكرر دعوتي لوقف فوري لإطلاق النار من الجانبين وهو ما سأشدد عليه عندما ألتقي بوزراء مجموعة السبع الليلة".

وطلبت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية من جميع الرعايا البريطانيين في لبنان المغادرة ونصحت بعدم السفر إلى لبنان .


بريطانيا لندن وقف إطلاق النار
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