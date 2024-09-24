أبو الغيط: مجلس الأمن لم يعد يعكس حقائق عالم اليوم

القاهرة - أ ش أ



أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن "مجلس الأمن بشكله وأدائه الحالي لم يعد يعكس حقائق عالم اليوم، ولا يُلبي طموحاتِنا المشتركة، وأن هناك ضرورة ملحة لإصلاح حقيقي وشفاف للمجلس يعيد الثقة ويعكس معطيات العصر".



جاء ذلك خلال كلمة أبو الغيط أمام قمة المستقبل،المنعقدة بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقاها، مساء أمس الاثنين، في اليوم الثاني من أعمال القمة ووزعتها الجامعة العربية اليوم .



وقال الأمين العام للجامعة العربية إن "القضايا التي نواجهها اليوم مرتبطة ومتشابكة، وكلها تتقاطع عند نقطة رئيسية هي: صيانة التعددية والعمل المشترك على الصعيد الدولي".



وأشار إلى أهمية مواجهة ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي، والفجوة القائمة بين العالم النامي والدول الغنية، خاصة فيما يتعلق بتمويل المناخ، وتقاسم أعباء التكيف مع التغير المناخي على نحو عادل ومنصف،والفقر المدقع، وأزمات الديون، والتحديات الخطيرة التي تفرضها التكنولوجيا الجديدة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأن أبو الغيط أشار في كلمته إلى أن الجميع صار مقتنعًا بأن مجلس الأمن بشكله الحالي لم يعد يعكس حقائق عالم اليوم، وأنه لم يعد يخدم أهداف العمل المتعدد الأطراف على نحو فعّال ومؤثر في النزاعات القائمة، والمثال الأكبر على ذلك هو تواصل العدوان والإجرام الإسرائيلي لشهور على غزة دون أن يتمكن المجلس من التوصل لقرار، وعندما صدر القرار، لم يتمكن المجلس من إنفاذه حتى الآن.

وأكد أبو الغيط أن الأزمات الراهنة في المنطقة العربية والعالم تدفعنا لتعزيز واستمرار العمل مع الأمم المتحدة لمعالجة أسباب هذه الأزمات وتغيير الواقع الى الأفضل من أجل الأجيال الجديدة.