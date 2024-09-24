مسؤول إسرائيلي يكشف حجم الذخيرة التي أطلقها الاحتلال على لبنان

وكالات

تحدث مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، عن دراسة عملية برية جنوب لبنان، كاشفًا عن حجم الذخيرة التي أسقطها جيش الاحتلال على لبنان، أمس الاثنين.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن "جيش الاحتلال ألقى أمس 2000 قذيفة على لبنان"، فيما كان أُفيد أمس عن أن الطيران الحربي شن 1300 غارة على مناطق الجنوب والبقاع شرق لبنان.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنه "إذا لم يفض المسار السياسي لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم، فستدرس إسرائيل عملية برية في لبنان".

وفي هذا الصدد، أكد مسؤول أمريكي رفض الولايات المتحدة الغزو البري الإسرائيلي للبنان، مشيرًا إلى أن بلاده ستقدم أفكارًا ملموسة لاحتواء الأزمة، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.

وفي وقتٍ سابق، كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، توعد بتنفيذ المزيد من الهجمات وتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، معتبرًا أن ما تقوم به إسرائيل هو "تغيير موازين القوى".

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن واشنطن أرسلت رسالة مقتضبة إلى رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي مفادها أن أبواب الدبلوماسية أغلقت ولم يعد هناك مجال لأي مفاوضات، بعد وصل وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان إلى بيروت في مسعى لتخفيف التصعيد،

ونقلت الصحيفة نفسها عن مصادر قولها إن "كل الرسائل إلى لبنان تتقاطع حول نقطة واحدة وهي أن إسرائيل تريد خلق منطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات، ولن تتراجع عن ذلك، وأن الحل الوحيد هو في العودة إلى تطبيق القرار 1701 مع تقديم التنازلات التي تطلبها إسرائيل، وأي رفض لن يواجه إلا بمزيد من الضربات والتصعيد".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة منذ فجر يوم الاثنين وحتى هذه اللحظة، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله.

وفي آخر تحديث لها، مساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 492 شهيدًا بينهم 35 طفلًا و58 سيدة و1645 جريحًا، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

ونزح آلاف اللبنانيين من منطقة جنوب لبنان باتجاه العاصمة بيروت والشمال، وأعلنت الحكومة اللبنانية فتح المدارس لإيواء النازحين.