إعلام عبري: سقوط صواريخ بكريات شمونة والناصرة

وكالات



ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجارات دوت في سماء الناصرة والعفولة، وسقطت صواريخ وشظايا صواريخ اعتراضية في منطقة الناصرة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن صاروخا أطلق من لبنان وسقط في مدينة كريات شمونة.

وأضافت القناة 12 أن حرائق اندلعت في مواقع مختلفة بكريات شمونة في الجليل الأعلى إثر سقوط صواريخ.

من جهتها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن مبنى أصيب في كريات شمونة بصاروخ أطلق من لبنان.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قصفا كثيفا استهدف كريات شمونة بنحو 50 صاروخا من لبنان، مشيرة إلى تقارير عن أضرار في المباني.





