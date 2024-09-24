إعلان

BBC

إعلام عبري: سقوط صواريخ بكريات شمونة والناصرة

11:18 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجارات دوت في سماء الناصرة والعفولة، وسقطت صواريخ وشظايا صواريخ اعتراضية في منطقة الناصرة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن صاروخا أطلق من لبنان وسقط في مدينة كريات شمونة.

وأضافت القناة 12 أن حرائق اندلعت في مواقع مختلفة بكريات شمونة في الجليل الأعلى إثر سقوط صواريخ.

من جهتها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن مبنى أصيب في كريات شمونة بصاروخ أطلق من لبنان.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قصفا كثيفا استهدف كريات شمونة بنحو 50 صاروخا من لبنان، مشيرة إلى تقارير عن أضرار في المباني.


الجيش الإسرائيلي صواريخ منطقة الناصرة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- تحقيق استقصائي