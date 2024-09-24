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روسيا تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان على وجه السرعة

10:46 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

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(وكالات)

طالبت روسيا، اليوم الثلاثاء، مواطنيها في الأراضي اللبنانية بضرورة مغادرتها على وجه السرعة.

جاء طلب مغادرة لبنان، في تصريحات للسفير الروسي ببيروت ألكسندر روداكوف أوصى فيها المواطنين الروس بمغادرة لبنان.

كما دعا السفير الروسي بلبنان، المواطنين الروس بتجنب السفر إلى لبنان، قائلًا إن خطر اندلاع حرب واسعة بين لبنان وإسرائيل مرتفع للغاية.

ويأتي ذلك في ظل التصعيد الغير مسبوق الذي شهده لبنان أمس الاثنين، بعد شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات موسعة استشهد على إثرها 500 لبناني وأصيب أكثر من 1000.

روسيا مغادرة لبنان السفير الروسي ببيروت ألكسندر روداكوف
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