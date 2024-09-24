سوليفان: نستبعد قبول إسرائيل وحزب الله أي اتفاق لوقف الحرب

وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إنه ينبغي دفع إسرائيل وحزب الله لوقف دورة العنف وتجنب حرب أوسع.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن سوليفان قوله إن هناك طريقا للوصول لاتفاق لكنه متعرج ومحبط ونستبعد أن يقبل الطرفان الآن أي مقترح.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله، مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار يوم الاثنين، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان الإثنين إلى 492 شهيدًا بينهم 35 طفلا و58 سيدة و1645 جريحا، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

ونزح آلاف اللبنانيين من منطقة جنوب لبنان باتجاه بيروت والشمال، وأعلنت الحكومة اللبنانية فتح المدارس لإيواء النازحين.

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتنفيذ المزيد من الهجمات وتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل هو "تغيير موازين القوى".

وحذر نتنياهو الإسرائيليين من "أننا نقف أمام أيام صعبة وطويلة" وطلب من الجميع "الانصياع لتنبيهات الجبهة الشعبية" مشددا على ضرورة "الوقوف سويا حتى النصر".





