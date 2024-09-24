إعلان

BBC

فيديو| اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في الضفة الغربية

10:08 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في الضفة الغ

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت قناة الأقصى الفضائية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

من جهتها، قالت كتائب شهداء الأقصى إن "مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة".

وفي جنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون، حيث فجرت سرايا القدس عبوة ناسفة في آليات الاحتلال.

اشتباكات بين المقاومة والاحتلال المقاومة الفلسطينية بلدة طمون جنوب طوباس تفجير سرايا القدس عبوة ناسفة طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صحيفة لبنانية: حزب الله فعّل خطة النزوح

إعلان

إعلان

مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- تحقيق استقصائي