فيديو| اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في الضفة الغربية

اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في الضفة الغ

وكالات

قالت قناة الأقصى الفضائية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

اشتباكات عنيفة ومستمرة مع قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين pic.twitter.com/Cm6ZGQ6Q5j — القسطل الإخباري (@AlQastalps) September 24, 2024

من جهتها، قالت كتائب شهداء الأقصى إن "مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة".

وفي جنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون، حيث فجرت سرايا القدس عبوة ناسفة في آليات الاحتلال.