تقييد سفر الأمريكيين وتعليق رحلات بإسرائيل

وكالات

أفادت السفارة الأمريكية بالقدس أنها قيدت سفر موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم في مناطق شمالي إسرائيل.

من جهة أخرى، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الخطوط الجوية البريطانية والأذربيجانية وشركة "ويز أير" تعلق رحلاتها من إسرائيل وإليها.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد اليوم الاثنين، بعد اشتداد حدة القتال بشكل كبير بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني في جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن إعلان الطوارئ سيستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، حيث يعني من بين أمور أخرى أنه يمكن تقييد حجم التجمعات.

ولكن لم تصدر بعد حتى الآن أي تعليمات جديدة من الجيش.