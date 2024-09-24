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BBC

"يديعوت أحرونوت": إسرائيل منفتحة على التهدئة مع حزب الله في حالة واحدة

05:28 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن إسرائيل منفتحة على تهدئة التوترات مع حزب الله اللبناني، إذا كان الأخير على استعداد للتوصل إلى تهدئة.

ونقلت الصحيفة معلوماتها عن ما قالت إنها "مصادر مطلعة على مداولات مجلس الوزراء الأمني ليل الإثنين"، وفقا لسكاي نيوز.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتجه إلى حرب شاملة مع حزب الله، بعد شن هجوم كبير ضده، أدى إلى مقتل مئات اللبنانيين ودمار هائل في بنية الحزب التحتية.

وتقول مصادر الصحيفة: إنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة خلال الاجتماع"، مضيفة أن "إسرائيل تظل منفتحة على تهدئة التوترات إذا كان حزب الله على استعداد للتوصل إلى ترتيب".

وقال الوزراء خلال الاجتماع إنه من المهم أن يذهب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، رغم التوترات الأمنية مع حزب الله، قائلين إنها "فرصة مهمة" لكسب دعم دولي.

وقبل ساعات أعلن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء سيذهب بالفعل إلى نيويورك، لكنه سيؤجل رحلته حتى ليل الأربعاء.

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