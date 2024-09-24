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قوات الاحتلال تقتحم 6 مناطق في الضفة الغربية وتنفذ حملة اعتقالات

05:13 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

قوات الاحتلال

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كتب- محمد فتحي:

اقتحمت قبل قليل، قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينتي نابلس والبيرة في الضفة الغربية.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات واعتقالات في صفوف المواطنين بالضفة الغربية بعد عملية الاقتحامات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس وبلدات عزون شرق قلقيلية، واليامون غرب جنين، وبيتا جنوب نابلس.

ويقتحم جيش الاحتلال مدن وبلدات الضفة الغربية منذ بدء عدوانه على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق محيطة بمخيم جنين بالضفة الغربية ومداهمة أحياء متعددة في مدينة جنين.

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