إعلان

BBC

جيش الاحتلال يُهاجم منصات إطلاق صواريخ في جنوب لبنان

05:03 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

إطلاق صواريخ من لبنان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض عددا من الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال جيش الاحتلال، إنه هاجم منصات إطلاق صواريخ في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني، قبل قليل، قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد شمالي الأراضي المحتلة بالصواريخ وحققنا إصابات مباشرة.

وقال حزب الله، إنه قصف أيضا مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي غربي العفولة بالصواريخ وحققنا إصابات مباشرة.

وأضاف أنه قصف قاعدة عاموس العسكرية الإسرائيلية، ومصنع ذخائر بمنطقة زخرون بعدد من الرشقات الصاروخية.

إطلاق صواريخ في جنوب لبنان لبنان القصف الإسرائيلي فى لبنان إطلاق صورايخ من لبنان الأمريكيين بلبنان هجوم بري علي لبنان جيش الاحتلال مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي المتظاهرين فى إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
على دفعات.. إطلاق 20 صاروخا من لبنان صوب مرج ابن عامر

إعلان

إعلان

مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- تحقيق استقصائي