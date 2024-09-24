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BBC

بالصواريخ.. حزب الله يستهدف مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي

03:49 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

صواريخ حزب الله

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وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي بالصواريخ، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي على لبنان، حيث نفذ الجيش غارات مكثفة وصل عددها إلى نحو 1300 غارة على بلدات جنوبية وطال القصف منطقة البقاع، بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

وعلى خلفية الغارات، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس الاثنين، مقتل 492 شخصا بينهم 35 طفلا و58 امرأة وإصابة أكثر من 1645 في حصيلة الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان.

وتعد العمليات الإسرائيلية أمس الاثنين 23 سبتمبر في لبنان أخطر تصعيد منذ انخراط حزب الله في الحرب التي بدأت في غزة 7 أكتوبر الماضي.

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