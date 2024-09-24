الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه العميق إزاء القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان

(د ب أ)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء تصاعد العنف في الشرق الأوسط واستشهاد وإصابة مئات الأشخاص في لبنان جراء الهجمات التي شنتها إسرائيل اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن "الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء تصاعد الوضع على طول الخط الأزرق والعدد الكبير من الضحايا المدنيين، ومن بينهم أطفال ونساء، حسبما ذكرت السلطات اللبنانية، بالإضافة إلى آلاف النازحين، وسط حملة قصف إسرائيلية هي الأكثر حدة منذ أكتوبر الماضي".

وأضاف المتحدث أن "الأمين العام يشعر أيضا بقلق عميق إزاء استمرار هجمات حزب الله على إسرائيل. وأعرب عن قلقه البالغ بشأن سلامة المدنيين على جانبي الخط الأزرق، ومن بينهم موظفو الأمم المتحدة وأدان بشدة الخسائر في الأرواح".

يذكر أن الخط الأزرق هو الخط الفاصل بين إسرائيل ولبنان الذي حددته الأمم المتحدة.

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد الشهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية ارتفع إلى 356 شخصا، بينهم 24 طفلا، فيما أصيب 1246 آخرون.