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BBC

شرطة الاحتلال تعتدي بالضرب على مجموعة من الحريديم أثناء تظاهرهم ضد التجنيد الإجباري "فيديو"

11:34 م الإثنين 23 سبتمبر 2024

الشرطة الإسرائيلية

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وكالات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر مجموعة من ضباط الشرطة الإسرائيلية يعتدون بالضرب على مجموعة من الحريديم "الأرثوذكس المتطرفين" أثناء تظاهرهم ضد التجنيد الإجباري.

وأظهر الفيديو عناصر الشرطة وهم يضربون المتظاهرين بالعصي ويقومون بسحلهم على الأرض.

كانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرًا للحكومة بإنهاء الإعفاء الطويل الأمد الذي كان يمنع طلاب المعاهد الدينية الحريدية من التجنيد في الجيش، وذلك رغم الاعتراضات الشديدة من المجتمع الحريدي والأحزاب الدينية المكونة لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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