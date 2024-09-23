إعلان

BBC

سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي "صور"

11:29 م الإثنين 23 سبتمبر 2024
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (3)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (1)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (4)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (6)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (5)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (7)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (9)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (2)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (8)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (12)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (13)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (14)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (15)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (11)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (1)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (2)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (16)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (4)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (3)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (6)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (7)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (8)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (9)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (5)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (11)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (10)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (13)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (14)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (12)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (15)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (17)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (16)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (19)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (20)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (21)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (22)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (23)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (24)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (25)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (26)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (18)
  • عرض 42 صورة
    سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي (10)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تصوير- هاني رجب

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية بمقر القنصلية في جاردن سيتي اليوم الاثنين، احتفالاً كبيرًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وشهد الحفل حضور آلاف السعوديين وتكريم الطلاب المتفوقين خلال الاحتفالية بحضور السفير صالح الحوصني، سفير المملكة، والسفير عبد الرحمن الدهاس، نائب السفير، بالإضافة إلى الملحق الثقافي وقيادات السفارة.

سفارة السعودية اليوم الوطني السعودي جاردن سيتي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شرطة الاحتلال تعتدي بالضرب على مجموعة من الحريديم أثناء تظاهرهم ضد التجنيد الإجباري "فيديو"

إعلان

إعلان

مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- تحقيق استقصائي