سفارة السعودية تقيم احتفالاً كبيراً باليوم الوطني للجالية في جاردن سيتي "صور"

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صور| وزير الخارجية يلتقي مع بعض رموز الجالية المصرية في الولايات المتحدة

تصوير- هاني رجب

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية بمقر القنصلية في جاردن سيتي اليوم الاثنين، احتفالاً كبيرًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وشهد الحفل حضور آلاف السعوديين وتكريم الطلاب المتفوقين خلال الاحتفالية بحضور السفير صالح الحوصني، سفير المملكة، والسفير عبد الرحمن الدهاس، نائب السفير، بالإضافة إلى الملحق الثقافي وقيادات السفارة.