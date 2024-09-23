كتائب القسام تعلن قصف إسرائيل بـ40 صاروخا من لبنان
10:43 م الإثنين 23 سبتمبر 2024
وكالات
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت الكرمل وسجن الدامون ونيشر بـ40 صاروخا من الأراضي اللبنانية.
كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن واشنطن طلبت من إسرائيل ضمان سلامة الأمريكيين في لبنان حال إجلائهم.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب أبلغت واشنطن بالهجوم الواسع على لبنان وتلقت منها الضوء الأخضر لذلك.
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