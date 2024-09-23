وزير الخارجية السعودي: فشل إنهاء الكارثة في فلسطين يؤكد الحاجة لإصلاح المؤسسات الدولية

(د ب أ)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، أن الحاجة لإصلاح المؤسسات الدولية تظهر عبر الفشل في إنهاء الكارثة بفلسطين.

وألقى بن فرحان، اليوم الإثنين، كلمة المملكة، في "قمة المستقبل" أمام الأمم المتحدة، قال فيها "إن الحاجة لإصلاح المؤسسات الدولية تظهر عبر الفشل بإنهاء الكارثة بفلسطين" وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الاثنين.

وأضاف أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة حاجة ملحة، من أجل تحقيق مستقبل أفضل، آملا أن يعيد ميثاق المستقبل المجتمع الدولي إلى مبادئه الأساسية.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية عزم المملكة على مواصلة جهودها في التنمية العالمية، مشيرا إلى أن المملكة ملتزمة بإجراءاتها المتعلقة بمكافحة التغير المناخي.

وأكد بن فرحان تطلع الرياض لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في نهاية العام الجاري.