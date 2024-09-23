نتنياهو: نحن على أعتاب أيام معقدة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من غرفة التحكم الرئيسة في وزارة الدفاع بتل أبيب: نحن على أعتاب أيام معقدة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، "وعدت بأننا سنغير ميزان القوى في الشمال وهذا بالضبط ما نفعله".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بدوي صفارات الإنذار في منطقة الكرمل.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن هناك أصوات انفجارات في مدينة حيفا وصفارات الإنذار تدوي في القطاع الجنوبي من المدينة.

ودوت صفارات الإنذار في حيفا وعكا عقب إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من لبنان.

وفي السياق ذاته، أفادت مراسلة الجزيرة بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية جنوبي لبنان.

وأعلن وزير التربية اللبناني، وقف التدريس غدا بالمدارس والجامعات في جميع أنحاء لبنان.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء، إلى 182 لبنانيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت صحة لبنان، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 727 مصابًا جراء الغارات الإسرائيلية المستهدفة لمناطق عدة في الجنوب اللبناني.

يأتي ذلك في إطار تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأولى غارات عنيفة على القرى اللبنانية في الجنوب ردًا على هجوم حزب الله.

وشن حزب الله اللبناني، أمس الأحد هجومًا واسعا على الشمال الإسرائيلي، للرد على اغتيال قادته في الضاحية الجنوبية ببيروت من قبل الجيش الإسرائيلي.