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BBC

السيستاني يطالب ببذل كل جهد ممكن لوقف العدوان على لبنان

05:14 م الإثنين 23 سبتمبر 2024

آية الله علي السيستاني

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بغداد - (ا ف ب)

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الإثنين إلى "بذل كل جهد ممكن لوقف العدوان" على لبنان، وذلك مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية التي تقول إنها تطال أهدافا لحزب الله في جنوب البلاد وشرقها.

وقال السيستاني في بيان على موقعه الإلكتروني "في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها الشعب اللبناني الكريم حيث يتعرض بصورة متزايدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم وبأساليب متوحشة تعبّر المرجعية الدينية العليا عن تضامنها مع أعزتها اللبنانيين الكرام ومواساتها لهم في معاناتهم الكبيرة".

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AFP
المرجع الشيعي الأعلى في العراق لبنان آية الله علي السيستاني السيستاني العدوان الإسرائيلي حزب الله جنوب لبنان
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