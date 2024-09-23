السيستاني يطالب ببذل كل جهد ممكن لوقف العدوان على لبنان

بغداد - (ا ف ب)

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الإثنين إلى "بذل كل جهد ممكن لوقف العدوان" على لبنان، وذلك مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية التي تقول إنها تطال أهدافا لحزب الله في جنوب البلاد وشرقها.

وقال السيستاني في بيان على موقعه الإلكتروني "في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها الشعب اللبناني الكريم حيث يتعرض بصورة متزايدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم وبأساليب متوحشة تعبّر المرجعية الدينية العليا عن تضامنها مع أعزتها اللبنانيين الكرام ومواساتها لهم في معاناتهم الكبيرة".