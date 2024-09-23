وزير الاقتصاد اللبناني يدعو اللبنانيين إلى الحد من تخزين السلع بشكل كبير

لبنان - (أ ش أ)

دعا وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، المواطنين إلى الحد من عمليات تخزين السلع بشكل كبير، تجنبا لنقصها في الأسواق.

وأكد سلام، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن السلع متوفرة بشكل كبيرة في الأسواق، وأن المنتجات السلعية تكفي لبنان لأربع أشهر قادمة.

وأوضح وزير الاقتصاد اللبناني أنه تم رصد تخزين مبالغ فيه للسلع خوفا من تدهور الأوضاع، منبها إلى أن لبنان تشهد موجة كبيرة من عمليات النزوح، خاصة من مناطق جنوب لبنان التي تشهد قصفا متواصل منذ يومين تقريبا.

ويشهد جنوب لبنان حركة نزوح كبيرة في عدد من المناطق جراء القصف الإسرائيلي المتصاعد من قبل جيش الاحتلال، والذي استهدف بلدات حولا ومجدل سلم وطلوسة والصوانة وعيتا الشعب، وأسفر، حسبما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن سقوط 100 شهيد وإصابة أكثر من 400 شخص.