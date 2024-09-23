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BBC

قادة بالجيش الإسرائيلي: جاهزون للشروع في عملية برية بلبنان

05:05 م الإثنين 23 سبتمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

نقل موقع والا عن قادة كبار بالجيش الإسرائيلي قولهم " جاهزون للشروع في عملية برية بلبنان".

وسبق وقال رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود "إن نحو 14 شركة طيران علقت رحلاتها إلى البلاد حتى أكتوبر المقبل، أما باقي الشركات فتتخذ قرارها بالقدوم إلى لبنان أو عدمه يوميا وفقا للظروف".

وأشار عبود - في بيان، اليوم الاثنين، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إلى تراجع كبير في حركة مطار "رفيق الحريري الدولي- بيروت" بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، وذلك بسبب التطورات الأمنية على الساحة اللبنانية.

وأضاف: أن "الطيران عبر مطار بيروت يسير كل يوم بيومه، وذلك بحسب التطورات والمعلومات الأمنية التي على أساسها يتم تعليق الرحلات أو تسييرها".

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