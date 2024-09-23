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BBC

الإحتلال الإسرائيلي يهدد بشن المزيد من ضرباته العدوانية على سهل البقاع

04:47 م الإثنين 23 سبتمبر 2024

طائرة حربية اسرائيلية - صورة ارشيفية

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لبنان - (أ ش أ)

هدد جيش الإحتلال الإسرائيلي،اليوم الإثنين،بشن المزيد من ضرباته العدوانية على سهل البقاع، محذرا السكان من الابتعاد عن مواقع "حزب الله" في المنطقة.

وفي السياق،استقبلت بلدات في عكارعائلات نازحة من الجنوب إثر العدوان الإسرائيلي،مشيرة إلى أنه تم تأمين منازل للسكن وتقديم الاحتياجات اللازمة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة عيتيت،وأخرى على طريق تربط بلدة طورا ببلدة معركة في قضاء صور،بالإضافة إلى شن غارتين على السكنونية قرب النجارية.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في محيط نبع ابل في ابل السقي قضاء مرجعيون، مما أدى إلى اندلاع النيران فيه، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة الرمادية.

هذا المحتوى من

Asha
جيش الإحتلال الإسرائيلي حزب الله الطيران الحربي الإسرائيلي غارة
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