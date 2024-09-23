صفارات الإنذار تدوي في نتوعاه وسعسع شمال إسرائيل

كتب- محمد فتحي:

دوت صفارات الإنذار في نتوعاه وسعسع شمال إسرائيل، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وجدد الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق جنوبي لبنان، صباح الإثنين.

وأعلن الجيش أنه يشن "ضربات مكثفة" على أهداف لحزب الله.

ويشن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة جرود الهرمل شرقي لبنان، صباح الإثنين.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل بشأن الضربات، التي تأتي وسط بعض من أعنف عمليات تبادل إطلاق النار عبر الحدود، في صراع يدور بالتزامن مع حرب غزة المستمرة منذ عام تقريبا.