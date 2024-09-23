جيش الاحتلال يشن غارات على 8 مناطق في شمال وجنوب لبنان

وكالات

جدد الجيش الإسرائيلي، هجماته على مناطق جنوبي لبنان، صباح الإثنين، إذ أعلن أنه يشن "ضربات مكثفة" على أهداف لحزب الله، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ويشن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منطقة جرود الهرمل شرقي لبنان، صباح الإثنين.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل بشأن الضربات، التي تأتي وسط بعض من أعنف عمليات تبادل إطلاق النار عبر الحدود، في صراع يدور بالتزامن مع حرب غزة المستمرة منذ عام تقريبا.

وشهد الأحد تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، إذ أطلقت الجماعة اللبنانية صواريخ نحو عمق الشمال الإسرائيلي بعد تعرضها لبعض من أعنف عمليات القصف خلال عام تقريبا من الصراع.