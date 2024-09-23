3 شهداء في قصف إسرائيلي على مدرسة وسط قطاع غزة

وكالات

استشهد قبل قليل، 3 فلسطينيين، في قصف إسرائيلي على مدرسة خالد بن الوليد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت مساء الأحد، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله: إن تل أبيب تدرس خطة لفرض حصار على حركة حماس شمالي قطاع غزة.

ونقلت التقارير الإعلامية الإسرائيلة فحوى هذه الخطة عن مصادر حضرت اجتماعا مغلقا لإحدى لجان الكنيست الإسرائيلي.

وتنص الخطة، التي نشرها قادة عسكريون متقاعدون وطرحها بعض نواب البرلمان هذا الشهر، على إجلاء المدنيين الفلسطينيين من المناطق الشمالية في غزة، التي سيتم إعلانها بعد ذلك منطقة عسكرية مغلقة.

ووفقا للخطة، ستضع إسرائيل ما تشير التقديرات إلى أنهم 5 آلاف من مقاتلي حماس متبقيين تحت الحصار إلى حين استسلامهم.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو أبلغ المشرعين في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست بأن الخطة قيد الدراسة.

وتواجه إسرائيل انتقادات شديدة على الصعيد الدولي بسبب الأزمة الإنسانية التي نجمت عن هجومها المستمر منذ قرابة عام على حركة حماس في غزة، مما أدى إلى نزوح معظم سكان القطاع.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن مليون شخص، أي نصف عدد السكان تقريبا، يعيشون حاليا في منطقة مخصصة للأغراض الإنسانية لا تشكل سوى أقل من 15 بالمئة من مساحة القطاع وتفتقر إلى البنية الأساسية والخدمات.

وتقول الأمم المتحدة إنه يصعب إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة على وجه الخصوص، حيث يعيش ما بين 300 ألف و500 ألف شخص وفقا للتقديرات.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 41 ألف فلسطيني قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي منذ ذلك الحين.