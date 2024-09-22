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عبد العاطي يلتقي نظيرته الأوغندية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

10:52 م الأحد 22 سبتمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

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وكالات

‎التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع وزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو، اليوم الأحد، على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

‎تناولت المقابلة مسارات وآفاق التعاون الثنائي بين القاهرة وكمبالا، وأهمية العمل على تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين والتنسيق فى كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

‎كذلك تطرق الطرفان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتناولا التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على استقرار القارة.

وقد حرص عبد العاطي على إبراز رؤية مصر حول أسس التعاون السليم بين دول حوض النيل، وشدد على أهمية بلورة رؤية مشتركة تراعي شواغل كافة الدول.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو الجمعية العامة للأمم المتحدة دول حوض النيل
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