إعلام عبري: تقديرات في إسرائيل بأن يوسع حزب الله نطاق إطلاق النار

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه من المتوقع أن يوسع حزب الله اللبناني نطاق إطلاق النار.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء المصغر غدا لمناقشة التصعيد المتزايد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 12 العبرية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت إسرائيل عدم دعمها دخول الحرب استباقيا أو تعمد الانجرار لحرب شاملة.

كشفت القناة العبرية، أن إدارة بايدن نقلت رسائل مؤخرا لإسرائيل بدعم عملياتها ضد حزب الله والتحذير من خطر التصعيد، لافتة إلى أن واشنطن أبدت تفهما لحاجة إسرائيل للرد رغم أنها تفضل تجنب تنفيذ مثل تلك العمليات.

من جانبه، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق عاموس يدلين، اليوم الأحد، إن إسرائيل لم تبلغ واشنطن بشأن خطتها في لبنان، مؤكدا أن واشنطن مستاءة خشية اندلاع حرب تضر بفرص انتخاب نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

ونوّه رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، إلى أن على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن تثبت لحركة حماس أنه لا فرصة لتصعيد إقليمي.

وأوضح يدلين، أنه يبدو أن حزب الله اللبناني يحاول الحفاظ على معادلة مواقع عسكرية مع تقليل خطر الانزلاق لتصعيد غير منضبط.

وأكد يدلين أن الحرب في الشمال مع حزب الله اللبناني سيناريو غير مرغوب فيه حتى بالنسبة لإيران.