المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا حيويا في إسرائيل

بغداد - (د ب ا)

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الأحد، أنها قصفت هدفاً حيوياً في إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيان صحفي "استمراراً بنهج المقاومة الإسلامية في مقاومة الإحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر".

وجددت المقاومة الإسلامية موقفها بـ "الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء" .