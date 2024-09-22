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BBC

مع رد حزب الله.. إصابة 12 إسرائيليا في قصف صاروخي من لبنان

11:07 ص الأحد 22 سبتمبر 2024

قصف صاروخي - صورة ارشيفية

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة 12 إسرائيليا بجروح متوسطة جراء قصف صاروخي من لبنان باتجاه شمال البلاد .

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي، أن صاروخا أصاب بصورة مباشرة منزلا في بلدة كريات بياليك جنوب حيفا ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى .

وأشار الموقع إلى إصابة شخصين 56 عاما و17 عاما بشظايا صاروخ إضافة إلى نقل ستة جرحى إلى المستشفى أصيبوا وهم في طريقهم إلى الأماكن المحصنة .

بدورها، أفادت القناة الـ14 الاسرائيلية بإصابة مباشرة في مبنيين في كريات بياليك، مشيرة إلى إطلاق حزب الله اللبناني صباح اليوم وابلًا كثيفًا من الصواريخ على المستوطنات في الشمال.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن حزب الله أطلق حوالي 85 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل.

قصف صاروخي حزب الله لبنان هيئة الإسعاف الإسرائيلية
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