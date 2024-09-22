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روسيا تُعلن إسقاط 15 مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد

11:05 ص الأحد 22 سبتمبر 2024

إسقاط طائرات مسيرة أرشيفية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسي، أسقطت خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي 5 مقاطعات روسية.

وقالت الوزارة "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية منها 6 فوق بحر آزوف، و4 فوق مقاطعة روستوف، واثنتان فوق كورسك، ومسيرة واحدة في كل من مقاطعات أستراخان وبيلجورود وفورونيج".

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