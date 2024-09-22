إسرائيل: حزب الله أطلق أعمق وابل من الصواريخ ضدنا منذ بداية الحرب الحالية

تل أبيب - (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حزب الله اللبناني أطلق أعمق وابل من الصواريخ على إسرائيل، منذ بداية الحرب الحالية، حيث أطلق أربع دفعات من أكثر من 140 صاروخا وطائرة بدون طيار على وادي يزرعيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وانطلقت صافرات الإنذار في مناطق حيفا وحولها وقاعدة رامات دافيد الجوية والناصرة والعفولة والجليل الأسفل ووادي يزرعيل، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية .

وفي أعقاب إطلاق وابل الصواريخ، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات ضد أهداف لحزب الله في لبنان.

ونتيجة لإطلاق النار على شمال إسرائيل، أصيب ستة أشخاص.

ومن جهة أخرى، ذكر موقع 0404 الإسرائيلي أن 12 إسرائيليا أصيبوا بجروح متوسطة جراء قصف صاروخي من لبنان باتجاه شمال البلاد .

وأضاف أن صاروخا أصاب بصورة مباشرة منزلا في بلدة كريات بياليك جنوب حيفا ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى .

وأشار الموقع إلى إصابة شخصين 56 عاما و17 عاما بشظايا صاروخ إضافة إلى نقل ستة جرحى إلى المستشفى أصيبوا وهم في طريقهم إلى الأماكن المحصنة .