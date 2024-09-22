بعد قصف إسرائيل.. جيش الاحتلال: ضرباتنا ضد حزب الله ستتصاعد

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه يشن غارات على جنوب لبنان ردا على هجمات حزب الله الصاروخية صباح اليوم شمال إسرائيل، مؤكدا أن ضرباته ضد حزب الله ستتصاعد.

وقال في بيان: "بعد إطلاق القذائف الصاروخية من الشمال، جيش الدفاع يهاجم في هذه الأثناء أهدافا إرهابية لحزب الله في لبنان"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "يشن جيش الدفاع في هذه الأثناء هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان تفاصيل إضافية ستنشر لاحقا".

وأكد أن سلاح الجو اعترض في الساعات الأخيرة تهديدات جوية وقذائف صاروخية أطلقها حزب الله نحو مناطق مدنية في شمال البلاد، أنظمة الدفاع الجوي لجيش الدفاع منتشرة في المنطقة وتبقى في حالة استعداد كبيرة للتصدي واحباط عمليات الإطلاق.

وأكد أن ضربات الجيش ستتواصل ضد حزب الله وستتصاعد.

ويشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على قرى ياطر، مجدل زون، الزرارية، أنصار، أودية وأطراف قرى في إقليم التفاح، والخيام ومحيط بلدة الزرارية، عيترون والطيبة وزبقين والمحمودية وعيتا الشعب، ومجرى نبع الطاسة في إقليم التفاح عمق الجنوب اللبناني.