تقرير: رئيس الموساد في الدوحة لبحث صفقة الأسرى

تل أبيب - (د ب أ)

اجتمع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) ديفيد برنيا مع وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، اليوم الإثنين، لمناقشة سبل الدفع من أجل التوصل لاتفاق لتأمين الإفراج عن الأسرى الـ191 الذين مازالوا في قطاع غزة، حسبما أكد مصدر مطلع لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

يأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي يجتمع فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن مع فريقه المفاوض للبحث عن طريقة للدفع نحو التوصل إلى اتفاق، وفقا للتقرير.

يشار إلى أن أحدث جولة في مفاوضات وقف إطلاق النار في الحرب الجارية في قطاع غزة والتي جرت في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد 25 أغسطس وصلت إلى طريق مسدود مرة أخرى، في ظل "جمود صعب" في المحادثات، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وتجري المفوضات، التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، على أساس المبادئ التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو الماضي، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735.