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BBC

الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينة "بلو لاجون" بالبحر الأحمر

11:12 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

الهجوم على سفينة بلو لاجون بالبحر الأحمر أرشيفية

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وكالات

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن الجماعة استهدفت سفينة "بلو لاجون" في البحر الأحمر بالمسيرات والصواريخ وأصابتها مباشرة.

وأوضح سريع أن الحوثيين استهدفوا السفينة "بلو لاجون" بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول لموانئ فلسطين المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، تلقيها بلاغًا عن استهداف سفينة تجارية غربي ميناء الحديدة اليمني.

وأضافت الشركة، أن السفينة لم تلحق بها أي خسائر أو أضرار مادية.

الحوثيون الهجوم على سفينة بلو لاجون سفينة بلو لاجون حظر الدخول لموانئ فلسطين شركة أمبري البريطانية
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