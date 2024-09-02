عائلات الأسرى: نتنياهو أثبت في خطابه أنه لا يريد إعادة أبناءنا

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، اليوم الاثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أثبت في خطابه أنه لا يريد إعادة الأسرى، مؤكدين أن الاحتجاجات ضد نتنياهو ستتخذ مسارا تصعيديا حتى عودة الأسرى.

وأكد نتنياهو أن موقفه ثابت بشأن محور فيلادلفيا ولن يتغير، مشددا على أنه لن يبدي أي مرونة في أمور حساسة ومحورية تتعلق بأمن إسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى أنه بعد أن مقتل الأسرى الستة تعالت أصوات داخل المجلس الأمني تطالب بإبداء مرونة، مؤكدا أن أي مرونة يبديها تحت الضغط الحالي ستكون بمثابة إذعان لحماس.

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس تعمل على إحداث فرقة في صفوف الإسرائيليين لكنهم مخطئون، مشددا على أن "شعبنا لن ينحني أمام ضغوط عدونا وأقول للسنوار لا تعول على تفريقنا".