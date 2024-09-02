بعد مقتلها بغزة.. القسام تبث رسالة مصوّرة لأسيرة إسرائيلية (فيديو)

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، رسالة مصوّرة للأسيرة الإسرائيلية القتيلة عيدان يروشلمي تناشد حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو العمل على إبرام صفقة للإفراج عنها.

وطالبت الأسيرة صاحبة الـ24 عاما، من تل أبيب، والتي تم أسرها في 7 أكتوبر بحفلة في منطقة ريعيم، نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي بفعل ما يجب للإفراج عنها.

وأكدت يروشلمي أنها وجميع الأسرى يعانون، موضحة ان "القصف في غزة لا يتوقف.. نحن خائفون على حياتنا وخائفون أن نموت"،

وقالت يروشلمي في رسالتها لنتنياهو، إنه قد أفرج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عام 2011 مقابل 1000 أسير فلسطيني والآن حماس تطلب 250 فقط، متسائلة إذا ما كانت تستحق ذلك الرقم مقابلا لحريتها "هل أنا أساوي أقل".

عــاجــل | كتائب القسام تبث رسالة للأسيرة الصهيوينة القتيلة "عيدان يروشلمي" تحت عنوان:



صفقة تبادل .. حرية وحياة

עסקת שבויים .. חירות וחיים



ضغط عسكري .. موت وفشل

לחץ צבאי ... מוות וכישלון#الوقت_ينفد#הזמן_אוזל pic.twitter.com/atTN6PwUS8 — رضوان الأخرس (@rdooan) September 2, 2024

وأشارت إلى أنها "مواطنة إسرائيلية أتمت وما زالت تتم واجباتها تجاه الدولة.. لماذا انا موجودة هنا حتى الآن؟"

وطالبت الأسيرة القتيلة، الإسرائيليين بالخروج إلى الشوارع "اصرخوا بما لا نقدر على الصراخ به.. نحن نعاني هنا ونريد العودة إلى أهلنا وبيوتنا".

وفي نهاية الفيديو، أشارت القسام إلى أن صفقة لتبادل الأسرى تعني حريتهم وحياتهم، بينما الضغط العسكري الإسرائيلي يؤدي إلى موتهم وفشل جيش الاحتلال.