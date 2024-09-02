بعدما زعم معارضته قرار شارون.. إعلام عبري يكذّب تصريحات نتنياهو بشأن فيلادلفيا

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الاثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صوت عام 2005 للانسحاب من محور فيلادلفيا ولم يعارض كما قال.

وفي خطابه اليوم، زعم نتنياهو أنه عندما قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون مغادرة قطاع غزة، لم يوافق أبدا على إخلاء محور فيلادلفيا.

ولفت نتنياهو، إلى أنه عندما دخل جيش الاحتلال إلى محور فيلادلفيا شعر بتغيير لصالحه في الوضع العسكري، زاعما أن الأمر أجبر حماس على تغيير موقفها في المفاوضات.

وأضاف نتنياهو: "يقولون لنا اخرجوا من محور فيلادلفيا لمدة 42 يوما وأنا أقول إذا فعلنا ذلك فلن نعود إليه ولو بعد 42 سنة"، مُدّعيا "أنا حريص على إنجاز اتفاق لكن لم نر أي إيجابية من حماس باتجاه إبرام صفقة".

وأكد نتنياهو أن موقفه ثابت بشأن محور فيلادلفيا ولن يتغير، مشددا على أنه لن يبدي أي مرونة في أمور حساسة ومحورية تتعلق بأمن إسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى أنه بعد أن مقتل الأسرى الستة تعالت أصوات داخل المجلس الأمني تطالب بإبداء مرونة، مؤكدا أن أي مرونة يبديها تحت الضغط الحالي ستكون بمثابة إذعان لحماس.

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس تعمل على إحداث فرقة في صفوف الإسرائيليين لكنهم مخطئون، مشددا على أن "شعبنا لن ينحني أمام ضغوط عدونا وأقول للسنوار لا تعول على تفريقنا".