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أبو عبيدة: أصدرنا تعليمات لحرّاس الأسرى بالتعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال

09:56 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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وكالات

قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة في بيان، اليوم الاثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة وقتل العشرات منهم بالقصف.

وأشار أبو عبيدة إلى أنه بعد حادثة النصيرات صدرت تعليمات لحراس الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال منهم، مؤكدا أن إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى بالضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم داخل توابيت.

ووجّه أبو عبيدة رسالة إلى عائلات الأسرى، قائلا إن عليهم الاختيار بين عودتهم قتلى أو أحياء.

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