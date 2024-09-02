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BBC

نتنياهو: يمكن تغيير الوضع الأمني في الشمال باتفاق لكننا جاهزون لتغييره بعمليات عسكرية

09:36 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال قريب جدا من القضاء على حماس، مشيرا إلى أنه يجب الاستمرار حتى حرمانها من أدوات السلطة والحكم.

وادّعى نتنياهو، أنه وافق في 31 مايو على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن ورفضته حماس، مضيفا "بعد أن قتلت حماس ستة من أسرانا لن أقبل حديثا عن تقديم تنازلات".

وأكد نتنياهو، أنه لا يمكن أن يقبل بالوضع الحالي في الشمال ويعمل على تغييره ومصر على إعادة السكان إلى بيوتهم، موضحا أنه يمكن تغيير الوضع الأمني في الشمال عبر اتفاق لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز لتغييره بعمليات عسكرية.

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